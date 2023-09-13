Стала известна причина ослабления рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исчерпание продавцов евро и долларов на бирже и высокий спрос на валюту стали главными причинами ослабления рубля. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru».

— Давление на рубль может оказывать исчерпание основной массы продавцов иностранной валюты. Они активно избавлялись от долларов и евро на фоне заявлений властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению, — подчеркнул эксперт.

Финансовый аналитик Ян Арт в беседе с «Царьградом» отметил, что ситуация на валютном рынке важнее всего, поэтому государству надо обеспечить более предсказуемый курс рубля. По его словам, после этого ослабнет проблема вывода капитала и возрастет желание вкладываться в российский бизнес.

При этом экономист Константин Церазов предположил, что курс доллара может опуститься до области в 90 рублей. Специалист добавил, что сильный рубль — инструмент обуздания инфляции. Об этом экономист рассказал «Известиям».