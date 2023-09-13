АКИТ:интернет-ретейлеры не поддерживают инициативу о сборе с маркетплейсов в пользу «Почты России»

Глава «Почты России» Михаил Волков на полях Восточного экономического форума отметил, что предложение о сборе комиссии за посылки маркет-плейсов нашло поддержку у «ряда крупнейших компаний» - участников рынка.

Президент АКИТ Артем Соколов отреагировал на слова Волкова. Он отметил, что большинство участников рынка, ожидаемо, выступают против инициативы.

- Заявление о принятии инициативы «рядом крупнейших компаний» не соответствует действительности и вводит в заблуждение и общественность, и руководителей профильных министерств, что вызывает серьезную озабоченность, - говорит Соколов.

Он подчеркивает, что ни одна из компаний не готова «с пониманием» относиться к нововведению. Наоборот – все категорически против инициативы. Речь идет как про малые площадки, так и крупные, с оборотом от 1 млрд рублей.

Речь идет про несколько миллионов предпринимателей, которые пользуются услугами почты и отправляют свои товары по всей стране.

- Более того, мы не подтверждаем, что законопроект проходит обсуждение на площадке Правительства с Ассоциацией и с ключевыми игроками, - заключил Соколов.

Глава АКИТ отметил, что в настоящий момент в стране обеспечена равная доступность товаров электронной коммерции: работают тысячи партнерских пунктов выдачи, постаматы, точки логистических компаний и тд.

Общая инфраструктура насчитывает 300 тысяч точек по выдаче заказов, включая 38 тысяч отделений «Почты России». Ежемесячно добавляется порядка 500 новых точек, что позволяет обеспечивать доставку товаров по всей стране.