Росстат: инфляция в России с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%

Росстат: инфляция в России с 5 по 11 сентября ускорилась с 0,11% до 0,13% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что инфляция в России с 5 по 11 сентября составила 0,13%, что на 0,02% выше чем неделей ранее.

“За период с 5 по 11 сентября 2023 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала сентября – 100,19%, с начала года – 103,90% (справочно: сентябрь 2022 г. – 100,05%, с начала года – 110,46%)”, — сообщается на сайте ведомства.

Согласно свежему отчету, в большинстве регионов подорожало мясо, куриные яйца, огурцы и ряд непродовольственных товаров и медикаментов. При этом на большинство овощей, сахар, макароны и консервы цены почти во всех субъектах Российской Федерации снизились.

Отмечается, что в среднем с начала года цены на продукты выросли на 3,9%, что в годовом выражении составляет около 5,46%.

Напомним, Центральный Банк России по итогам 2023 года ожидает инфляцию на уровне от 5 до 6,5%.