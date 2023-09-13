Катя Лель узнала в показанных в Мексике инопланетянах похитителей своих зубов Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская певица Катя Лель отреагировала на новость о том, что в Мексике якобы показали тела двух инопланетян. По её словам, это «те самые» представители внеземных цивилизаций, которые «украли её зубы» в детстве. Об этом Лель рассказала в беседе с Life.

«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество, разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», - заявила певица.

Лель уточнила, что показанные мексиканскому Конгрессу останки двух гуманоидов, представленных как инопланетян, очень похожи на тех, которые 30 лет назад забрали у неё все зубы. По словам исполнительницы, когда ей было 16 лет, пришельцы просто «стёрли» у неё челюсть, якобы не оставив даже крови или следов присутствия зубов в ротовой полости. По словам Лель, это видела и её сестра, и обе «сохранили это в памяти».

Напомним, что Катя Лель уже неоднократно выступает с заявлениями о внеземных цивилизациях и своих контактах с ними. Например, в марте 2021 года она говорила, что у неё есть «клоны на разных планетах».

Ранее KP.RU сообщил, что уфолог Хайме Мауссан показал Конгрессу Мексики мумифицированные останки двух гуманоидов, которых он выдаёт за пришельцев.