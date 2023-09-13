Россиянам рассказали, что будет после повышения первого взноса по льготной ипотеке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20 процентов охладит рынок жилищного кредитования, а россияне начнут более осознанно подходить к вопросу приобретения жилья. Такое заявление сделала финансист Татьяна Бунегина в беседе с «Газетой.Ru».

— Рост числа ипотечных сделок может замереть. Затем все участники рынка адаптируются, войдут в привычную колею, и рынок ипотеки продолжит развитие. То же касается и рынка недвижимости: он сейчас набирает обороты. В долгосрочной перспективе спрос на покупку недвижимости не снизится из-за увеличения первоначального взноса, — отметила Бунегина.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с телеканалом «360» предложил изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку жилья только по месту прописки человека. По мнению депутата, такой шаг позволит решать реальные проблемы россиян.

Отмечается, что в августе в России увеличилось количество ипотечных сделок с недвижимостью в новостройках. Спрос на них увеличился на 56,6 процента. Об этом рассказали «Известия».