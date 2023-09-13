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НовостиЭкономика13 сентября 2023 16:43

Россиянам рассказали, что будет после повышения первого взноса по льготной ипотеке

Финансист Бунегина: повышение первого взноса по ипотеке охладит рынок
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали, что будет после повышения первого взноса по льготной ипотеке

Россиянам рассказали, что будет после повышения первого взноса по льготной ипотеке

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20 процентов охладит рынок жилищного кредитования, а россияне начнут более осознанно подходить к вопросу приобретения жилья. Такое заявление сделала финансист Татьяна Бунегина в беседе с «Газетой.Ru».

— Рост числа ипотечных сделок может замереть. Затем все участники рынка адаптируются, войдут в привычную колею, и рынок ипотеки продолжит развитие. То же касается и рынка недвижимости: он сейчас набирает обороты. В долгосрочной перспективе спрос на покупку недвижимости не снизится из-за увеличения первоначального взноса, — отметила Бунегина.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с телеканалом «360» предложил изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку жилья только по месту прописки человека. По мнению депутата, такой шаг позволит решать реальные проблемы россиян.

Отмечается, что в августе в России увеличилось количество ипотечных сделок с недвижимостью в новостройках. Спрос на них увеличился на 56,6 процента. Об этом рассказали «Известия».