Полковник Кнутов: украинская авиация ограничена из-за действий российской ПВО Фото: REUTERS

Украинская авиация ограничена в своих действиях из-за работы российской системы противовоздушной обороны. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру».

— ВСУ понимают, что не могут работать на самолетах на линии соприкосновения с российскими войсками в силу того, что наши комплексы противовоздушной обороны могут их уничтожать еще до подлета к российским позициям, — отметил Кнутов.

Ситуацией в небе над Украиной озаботились и в ЕС. Глава МИД Германии Анналена Бербок предложила создать оборонительный зонт над объектами инфраструктуры Украины уже грядущей зимой. Эти ее слова опубликовали на сайте RT.

Также стало известно, что российские войска за неделю сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в зоне спецоперации. За это же время было перехвачено 49 снарядов РСЗО HIMARS. Эту статистику опубликовал Life.ru.