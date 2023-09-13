Блинкен объявил о конце сформировавшегося после холодной войны миропорядка Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что установившийся после холодной войны мировой порядок прекратил своё существование. Теперь главной угрозой для Штатов, по его словам, является рост влияния в мире союза России и Китая. Об этом он заявил во время выступления в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

«То, с чем мы сталкиваемся сейчас - это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», - сказал госсекретарь.

По мнению Блинкена, спецоперация на Украине является «наиболее острой угрозой сложившемуся миропорядку», в то время как Китай является ещё большей опасностью, но в более долгой перспективе. Блинкен уверен, что начинается новая эпоха, в которой у России и Китая всё больше власти в мире. Всё, что происходит сегодня, определит миропорядок на долгие десятилетия вперёд.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал союз с Китаем не военным, а дружеским, служащим интересам народов обоих государств.