Минюст Бразилии допустил возможность отказа от членства в МУС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции Бразилии выразило готовность отозвать подпись под Римским статутом Международного уголовного суда из-за того, что более могущественные страны, которые совершают куда больше преступлений, этого не сделали. Об этом заявил глава ведомства Флавий Дину.

«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого», - заявил Дину порталу G1.

В связи с этим, добавил министр юстиции, Бразилия в ближайшее время может отозвать своё членство в МУС, так как во всей этой системе и организации нет ни намёка на равноправие участников.

Ранее KP.RU сообщил, что Бразилия напирает на то, чтобы страны БРИКС отказывались от использования доллара, чтобы поразить его доминирование в мировой экономике.