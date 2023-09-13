Генсек ООН Гуттериш заявил о готовности стать посредником в переговорах России и Украины Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был бы рад стать посредником в организации мирных переговоров между Москвой и Киевом. Однако, по его мнению, стороны конфликта далеки от этого.

“Я бы хотел иметь возможность выступить посредником в мирных переговорах, но полагаю, что мы еще далеки от того момента, когда это станет возможным”, — сказал генсек ООН на пресс-конфереции 13 сентября.

Также он добавил, что мирное соглашение между сторонами конфликта обязательно должно базироваться на положениях устава ООН и нормах международного права.

Гуттериш и раньше заявлял, что надеется на скорейшее урегулирование конфликта на Украине, однако обе стороны якобы решили продолжать боевые действия.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к мирному решению текущего конфликта. При этом лидер страны отмечал, что западные союзники Киева отказываются от диалога на равных условиях безопасности, а украинские власти и вовсе законодательно закрепили невозможность мирных переговоров.