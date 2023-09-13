Умер Самвел Саркисян, актёр из фильма «Танго нашего детства»

Самвел Саркисян в фильме "Танго нашего детства"

Знаменитый советский и армянский актёр кино и театра Самвел Саркисян скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил Союз театральных деятелей Армении, не уточняя причину смерти своего коллеги.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине актёра Самвела Саркисяна. Выражаем наши соболезнования его родным и коллегам», - говорится в заявлении Союза.

Саркисян известен многим как исполнитель роли Армена в мелодраме «Танго нашего детства» (1981). Также актёр сыграл в таких фильмах, как «Возвращение», «Жених из цирка» и «Цена жизни».

Самвел Саркисян родился 18 сентября 1955 года. Он уроженец Еревана, закончил местный театральный институт, после чего играл в Ленинаканском драматическом театре имени Асканаза Мравяна и Ереванском академическом театре имени Сундукяна.

Ранее KP.RU сообщил, что актёр Алексей Янин, о смерти которого сообщила его мать, оказался жив, но находится в очень тяжёлом состоянии.