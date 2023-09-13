Блинкен назвал союз России и Китая самой острой угрозой миропорядку

Блинкен назвал союз РФ и КНР самой острой угрозой миропорядку Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является в данный момент самой острой угрозой миропорядку.

“То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его”, — сказал политик в своем выступлении в университете Джонса Хопкинса.

Блинкен отметил, что переход к новому миропорядку происходил достаточно плавно. В ближайшие десятилетия причины этого перехода станут предметом жарких споров всех специалистов.

При этом Блинкен признал, что “Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее”. Однако, по его мнению, новый миропорядок выгоден лишь Москве и Пекину в рамках их партнерства, “не имеющего пределов”.

Напомним, издание Global Times называло укрепление союза России и Китая страшнейшим кошмаром для Вашингтона и сложнейшим геополитическим вызовом за всю историю США, поскольку именно этот альянс ставит крест на однополярном мироустройстве.