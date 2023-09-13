Будапешт приветствовал позицию Путина по вводу войск СССР в Венгрию в 1956 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии выразили солидарность со словами президента России Владимира Путина о том, что ввод войск СССР в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергейя Гуйяша, которого процитировал телеканал М1.

«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году», - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

Ранее Путин заявил, что ввод войск Советского Союза в Будапешт и Прагу был большой ошибкой СССР, которая породила большое напряжение в международных отношениях. Теперь же на те же грабли наступает и Запад в вопросах украинского конфликта, добавил российский лидер.

Ранее KP.RU сообщил, что конкретно говорил Путин о вводе советских войск в Будапешт в 1956 году.