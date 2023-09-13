В Москве американец отсудил все права на произведения поэта Даниила Хармса. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хармс,_Даниил_Иванович

В московском суде недавно слушали дело о творческом наследии писателя Даниила Хармса, погибшего в тюремной больнице «Крестов» в 1942 году. Речь идет о его стихах, дневниках и других произведениях – на авторские права претендовал гражданин США, сын жены Хармса.

Женщина уже умерла, а суд в штате Джорджия (США) признал его наследником, несмотря на то, что писатель не был его кровным отцом и никогда не видел мужчину.

Как сообщает mk.ru, российский суд тоже встал на сторону американца и признал право на наследие советского писателя за ним. А это значит, что до 2030 года издавать его работы будет нельзя.

Такой срок не случаен – по закону 70-летний срок авторских прав посмертно реабилитированных писателей считается с момента реабилитации, а не их гибели.

Из Интернета уже стали удалять материалы писателя. В свое время Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев-Хармс) много писал для детей, его стихи про старичка маленького роста, знает ни одно поколение россиян.

Редкий журнал в 30-х годах выходил без его публикаций. А потом советская власть сочла стихи автора «безыдейными».

Второй срок писатель получил в августе 1941 года, по доносу – его обвиняли в пораженческих настроениях.

После смерти Хармса его жена Марина Малич узнала, когда принесла передачку в «Кресты». Вскоре женщина покинула Ленинград.