Белый дом: перспектив завершения конфликта на Украине с выгодой для США нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон в настоящее время не видит ни малейшей возможности уладить конфликт на Украине на тех условиях, которые выгодны для США. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе пресс-конференции.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», - ответил Кирби на вопрос о перспективах завершения конфликта.

По словам представителя Белого дома, со стороны США есть ряд чётких условий, которые надо выполнить для достижения мира, устраивающего американцев. В списке фигурировал «вывод российских войск», «уважение суверенитета Украины» и «достижение ВСУ каких-либо успехов в возвращении территорий».

Ранее KP.RU приводил слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что установившийся на десятилетия миропорядок разрушен и наступает новая эра противостояния Вашингтона с союзом Москвы и Пекина.