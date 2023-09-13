Зарплату главы Пентагона Остина предложили сократить до одного доллара Фото: REUTERS

Член Конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин предложила сократить зарплату главы Министерства обороны страны. По её концепции, Ллойд Остин должен получать не более доллара в месяц, так как абсолютно не справляется со своей работой.

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», - говорится в документе, предложенном Грин.

Соответствующую поправку к военному бюджету США на следующий год предложила конгрессвумен 13 сентября. нынешний доход Остина, по данным Грин, составляет 220 тыс. долларов в год, а общее состояние главы Пентагона оценивается в семь миллионов долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что палата представителей США запустила расследование, в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. Республиканцы нашли множество доказательств лжи и нарушений законов со стороны главы государства.