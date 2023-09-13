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НовостиВ мире13 сентября 2023 20:17

Журналист Айзексон: Маск передаст военным США контроль над частью Starlink на Украине

Биограф Маска заявил, что бизнесмен желает таким образом отстраниться от украинского конфликта
Мария ПАВЛОВА
Биограф Маска заявил, что бизнесмен частично передаст контроль над используемой на Украине сетью Starlink Пентагону.

Биограф Маска заявил, что бизнесмен частично передаст контроль над используемой на Украине сетью Starlink Пентагону.

Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью систем спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщил автор биографии Маска писатель и журналист Уолтер Айзексон.

«Он решил продать и передать полный контроль над определенным объемом оборудования Starlink, сервисов Starlink, американским военным», - сказал Айзексон в интервью изданию The Washington Post, назвав такое решение бизнесмена «верным шагом».

Айзексон утверждает, что Маск говорил о желании отстраниться от украинского конфликта и подчеркивал, что система Starlink создана для того, чтобы «люди могли расслабляться, смотреть Netflix и играть в видеоигры».

Напомним, телеканал CNN сообщал, что в прошлом году Илон Маск отключил работу сервиса спутниковой связи Starlink в районе Крыма, чтобы избежать атаки ВСУ на Черноморский флот РФ. Позднее бизнесмен опроверг эту информацию, заявив, что система в данном районе и не была включена.

Также Маск заявил, что отказался активировать Starlink в Крыму из-за санкций США. По словам бизнесмена, он сделал бы это при получении директивы от американского президента.