Журналист Айзексон: Маск передаст военным США контроль над частью Starlink на Украине

Биограф Маска заявил, что бизнесмен частично передаст контроль над используемой на Украине сетью Starlink Пентагону. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью систем спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщил автор биографии Маска писатель и журналист Уолтер Айзексон.

«Он решил продать и передать полный контроль над определенным объемом оборудования Starlink, сервисов Starlink, американским военным», - сказал Айзексон в интервью изданию The Washington Post, назвав такое решение бизнесмена «верным шагом».

Айзексон утверждает, что Маск говорил о желании отстраниться от украинского конфликта и подчеркивал, что система Starlink создана для того, чтобы «люди могли расслабляться, смотреть Netflix и играть в видеоигры».

Напомним, телеканал CNN сообщал, что в прошлом году Илон Маск отключил работу сервиса спутниковой связи Starlink в районе Крыма, чтобы избежать атаки ВСУ на Черноморский флот РФ. Позднее бизнесмен опроверг эту информацию, заявив, что система в данном районе и не была включена.

Также Маск заявил, что отказался активировать Starlink в Крыму из-за санкций США. По словам бизнесмена, он сделал бы это при получении директивы от американского президента.