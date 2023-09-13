«Страна» сообщает о мощных взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины прогремели взрывы. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Сумской области Украины поздним вечером в среду 13 сентября. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Сообщают о взрывах в Сумской области», - пишет издание «Страна», уточнив, что по предварительной информации речь идет о поражении беспилотного летательного аппарата.

Тем временем сразу три украинских беспилотника были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны вечером 13 сентября. Один из них сбили в Белгородской области, два - в Брянской области.

Также Министерство обороны России сообщило, что 13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Тверской области.

В тот же день три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.