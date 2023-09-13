«Страна» сообщает о мощных взрывах в Сумской области

В Сумской области Украины прогремели взрывы.
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Несколько взрывов прогремели в Сумской области Украины поздним вечером в среду 13 сентября. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Сообщают о взрывах в Сумской области», - пишет издание «Страна», уточнив, что по предварительной информации речь идет о поражении беспилотного летательного аппарата.
Тем временем сразу три украинских беспилотника были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны вечером 13 сентября. Один из них сбили в Белгородской области, два - в Брянской области.
Также Министерство обороны России сообщило, что 13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Тверской области.
В тот же день три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.