Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 сентября 2023 20:37

«Страна» сообщает о мощных взрывах в Сумской области

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога
Мария ПАВЛОВА
В Сумской области Украины прогремели взрывы.

В Сумской области Украины прогремели взрывы.

Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Сумской области Украины поздним вечером в среду 13 сентября. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Сообщают о взрывах в Сумской области», - пишет издание «Страна», уточнив, что по предварительной информации речь идет о поражении беспилотного летательного аппарата.

Тем временем сразу три украинских беспилотника были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны вечером 13 сентября. Один из них сбили в Белгородской области, два - в Брянской области.

Также Министерство обороны России сообщило, что 13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Тверской области.

В тот же день три мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.