Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2 946 человек

МВД Марокко сообщило новые данные о погибших и пострадавших в результате землетрясения 9 сентября. Фото: REUTERS

Количество жертв землетрясения в Марокко увеличилось и достигло 2 946. Такие данные приводит агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на МВД страны.

Сообщается, что наибольшее количество погибших зафиксировано в провинциях Эль-Хауз и Тарудант – соответственно 1 684 и 980. Также сообщается, что на момент получения агентством информации было известно о 5 674 пострадавших в результате землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на субботу 9 сентября в 1:10 по МСК всего в 80 километрах от Марракеша. Спустя 20 минут и до 03:21 Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Марокко еще по меньшей мере четыре толчка магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Все они возникли неподалеку от эпицентра основного землетрясения на глубине 10 километров.

Как писал сайт KP.RU, король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения.

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