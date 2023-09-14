Дуда: на данный момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО

Президент Польши Дуда заявил, что сейчас не идет речь о принятии Украины в НАТО. Фото: REUTERS

Речи о принятии Украины в Североатлантический альянс на настоящий момент не идет. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

«О непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи», - цитирует Дуду агентство РАР.

Политик сделал отсыл к статье 5 Североатланического договора, которая предусматривает обязательства коллективной обороны и подчеркнул, что страны НАТО не согласятся на вступление Украины в альянс до завершения конфликта.

Об этом Дуда сказал во время экономического форума в Крынице-Здруй. В то же время польский лидер заявил, что на саммите НАТО, который прошел 11-12 июля в Вильнюсе, шла речь о том, чтобы «открыть Украине дверь в НАТО».

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина никогда не была так близка к вступлению в альянс, как сейчас.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще до саммита говорил, что Украина может вступить в НАТО лишь по частям, в составе Польши, Венгрии и Румынии.