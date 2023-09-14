В Днепропетровске и Кривом Роге слышны звуки взрывов

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в ряде регионов страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взрыв в предместье Днепропетровска (украинское название – Днепр) прозвучал в ночь на четверг 14 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде других регионов страны.

По информации издания «Зеркало недели», взрывы слышны в Херсоне и на окраине Кривого Рога. Также издание сообщает о срабатывании систем ПВО в Запорожье.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области.

Тем временем Украина атаковала Брянскую область беспилотниками в ночь на 14 сентября.

Напомним, сразу три украинских беспилотника были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны вечером 13 сентября. Один из них сбили в Белгородской области, два - в Брянской области.

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