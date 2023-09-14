Российский боец под Авдеевкой закрыл собой сослуживцев от гранаты и выжил

Российский военный спас сослуживцев, закрыв их своим телом от осколков гранаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский военный закрыл своим телом сослуживцев от взрыва гранаты. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на бойца первой славянской бригады.

«Он спиной меня прикрыл ... когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», - рассказал агентству военнослужащий с позывным «Водолаз».

Боец, спасший сослуживцев, получил тяжелые ранения, но выжил и сейчас восстанавливается, уточнил «Водолаз».

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как лейтенант из Бурятии Балдан Цыдыпов, рискуя своей жизнью, спас 150 сослуживцев во время спецоперации на Украине.

Также сообщалось, что командиру якутского отряда «Боотур» Александру Колесову присвоили звание Героя России за спасение сослуживцев.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 сентября 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.