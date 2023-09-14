Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР. Об этом пишет агентство Ренхап.

Сообщается, что российский президент принял приглашение Ким Чен Ына.

Напомним, Ким Чен Ын посетил Россию с официальным визитом в среду 13 сентября. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» и встретился в Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин показал Ким Чен Ыну космодром «Восточный», а глава КНДР попросил Россию поделиться технологиями. Подробности здесь на KP.RU.

Также Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль марки «Аурус». Северокорейский лидер осмотрел машину снаружи и заглянул в салон.

Ким Чен Ын обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Как встретили Ким Чен Ына в России и какие дальневосточные деликатесы подали политикам на обед, читайте здесь на KP.RU.