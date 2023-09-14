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НовостиПолитика14 сентября 2023 0:42

Немецкий министр Писториус назвал Калининград Кенигсбергом

Глава Минобороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом во время обсуждения решения ФРГ разместить военных в Литве
Мария ПАВЛОВА
Глава Минобороны ФРГ назвал российский Калининград Кенигсбергом.

Глава Минобороны ФРГ назвал российский Калининград Кенигсбергом.

Фото: REUTERS

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус употребил в отношении российского Калининграда немецкое название Кенигсберг. Министр сделал это в ходе дискуссии в федеральной академии политики безопасности, пишет РИА Новости.

«Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией», - заявил Писториус в ходе обсуждения решения ФРГ разместить бригаду военных в этой прибалтийской стране.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ готова разместить в Литве на долгий срок еще 4 тысячи военных. Сделать это необходимо для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, уточнил глава Минобороны Германии.

Также сообщалось, что глава Минобороны ФРГ Писториус планирует компенсировать потери ВСУ поставками более старых танков Leopard 1 A5.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент не может быть речи о принятии Украины в НАТО.