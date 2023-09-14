Посол Антонов: США проявляют двуличие, называя российско-северокорейский диалог «фактором нестабильности»

Дипломат Антонов назвал политику США двуличной. Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальные лица США проявляют двуличность, пытаясь представить взаимовыгодный диалог РФ и КНДР как дестабилизирующий фактор. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско-северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение», - сказал Антонов. Его слова приводит Telegram-канал российского диппредставительства.

Дипломат обратил внимание на действия США по организации военных коалиций в АТР и наращиванию военных учений вблизи Корейского полуострова.

«Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в горячую точку, то есть на Украину, американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации, незаконно», - заявил Антонов.

Напомним, Ким Чен Ын посетил Россию с официальным визитом в среду 13 сентября. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» и встретился в Владимиром Путиным.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является в данный момент самой острой угрозой миропорядку.