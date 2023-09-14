Советник врио главы ДНР Гагин допустил, что Киев потерял порядка полумиллиона военнослужащих с начала СВО

Гагин оценил потери ВСУ с начала СВО в 500 тысяч человек. Фото: REUTERS

Киев потерял порядка полумиллиона военнослужащих с начала СВО. Такую цифру озвучил советник врио главы ДНР Ян Гагин, основываясь на данных разведки и анализа информации из открытых источников.

Чиновник рассказал о размещенном в сети ролике одного из украинских сотовых операторов, в котором говорилось, что около 400 абонентов «больше никогда не поднимут трубку» и о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал опровергать предположение о том, что ВСУ потеряли более 500 тысяч военнослужащих, когда ему был задан вопрос об этом.

«Цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине», - цитирует Гагина РИА Новости.

Ранее украинский политолог Дацюк допустил начало гражданской войны на Украине после окончания конфликта, уточнив, что такое развитие событий возможно в случае победы Украины в конфликте.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу на Украине.

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