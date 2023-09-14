Байден: республиканцы инициировали процедуру импичмента ради «шатдауна»

Байден заявил, что его противники добиваются приостановки деятельности правительства, инициируя процедуру импичмента. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что его противники добиваются так называемого «шатдауна» (вынужденной приостановки деятельности правительства), инициируя процедуру его импичмента.

«Я не знаю точно, почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент. Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, так как хотят приостановки деятельности правительства», - приводит слова президента США его пресс-служба.

Байден добавил, что не задумывается об импичменте, так как ежедневно занимается вопросами, касающимися жизни американских граждан.

Ранее спикер нижней палаты представителей США Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках дела об импичменте американскому президенту Джо Байдену.

Также сообщалось, что конгрессмен Марджори Тейлор Грин призвала привлечь Байдена к ответственности.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения США.