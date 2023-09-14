Российские военные сорвали две атаки ВСУ и уничтожили порядка 40 боевиков. Фото: Александр КОЦ

Российские военные сорвали две атаки украинских боевиков на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа.

«Сорваны две атаки штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ», - пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

Артиллерия, штурмовая и армейская авиация уничтожили около сорока украинских боевиков и бронированную боевую машину ВСУ, добавил Савчук.

Ранее сообщалось, что вскоре после полуночи два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области в ночь на 14 сентября.

Также сообщалось, что около 00.30 мск над территорией региона был сбит еще один украинский беспилотник.

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