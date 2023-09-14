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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 4:23

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом

Пресечена попытка киевского режима совершить атаку по объектам в РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ в Крыму утром в четверг, 14 сентября.

Согласно данным российского оборонного ведомства, около 5:30 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над Крымом.

Ранее KP.RU сообщил о не менее четырех попытках Киева совершить атаку беспилотниками по территориям РФ. Так, вечером 13 сентября три беспилотника были сбиты под Брянском и Белгородом, а ночью 14 сентября один дрон ликвидирован в Брянской области.