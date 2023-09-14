Что произошло в ночь на 14 сентября

Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту. Фото: REUTERS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации. В приказе министра обороны РФ 26 пунктов. Полный перечень заболеваний здесь на KP.RU.

Российские военные сорвали две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские подразделения потеряли около 40 боевиков.

Российские военные сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью в ночь на четверг 14 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин допустил, что Киев потерял порядка полумиллиона военнослужащих с начала СВО.

Российский боец под Авдеевкой закрыл собой сослуживцев от гранаты и выжил.

Политолог Дацюк допустил начало гражданской войны на Украине после окончания конфликта в случае победы Киева.

Революция против Владимира Зеленского может произойти на Украине зимой. Такое развитие событий допустил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «американским пуделем» и заявил, что она ведет Евросоюз к катастрофе.

Французский политик Флориан Филиппо высмеял Урсулу фон дер Ляйен за ее выступление о положении дел в ЕС. Филиппо опубликовал в соцсети X пост, в котором обратил внимание на то, что во время выступления фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием.

Республиканец Вивек Рамасвами пообещал упразднить ФБР и Минобразования, если станет президентом США.