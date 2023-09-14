Неоколониализм: что это такое и почему это ничем не лучше колониализма

Колониализма больше нет. Но ему на смену пришел неоколониализм. К таким выводам пришли участники Международной научно-практической конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир». Она прошла в рамках VIII Восточного экономического форума. Пленарное заседание было представительным. Участие в нем приняли делегаты из более десятка стран. Большинство – из тех стран, которые раньше были колониями Запада. Для них это болезненная тема. И не только с исторической точки зрения.

РЕСУРСЫ И ДЕШЕВАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

Последствия колониализма ощущаются во многих странах до сих пор.

- Более века Мьянма находилась под владычеством Британии до объявления независимости в 1948 году. Британцы забрали огромное количество природных ресурсов, в частности, минерального сырья, это привело к экономическому неравенству, а также к обнищанию многих граждан Мьянмы. Британцы навязывали свои традиции, свой язык нашему населению, что привело к эрозии традиционной культуры и практик Мьянмы. Воздействие колонизации в Мьянме чрезвычайно глубоко и чувствуется много лет спустя, - заявил Чарли Тан, министр промышленности Республики Мьянма.

Причем многим странам удалось скинуть гнет и добиться успехов в экономической политике. Но некоторые факторы остаются сдерживающими.

- Мы продолжаем испытывать последствия колониальной политики. С одной стороны, у нас есть динамичный и разнообразно развивающийся регион, а с другой стороны, по-прежнему наша политическая, экономическая и социальная сферы серьезно зависят от исторического опыта, - считает Цзи Сяньбай, заместитель декана факультета регионоведения Китайского народного университета.

По его словам, даже нынешнее экономическое положение Китая не позволяет ему занять подобающее место в геополитическом ландшафте – в силу исторически сложившихся институтов (например, из-за меньшей представленности развивающихся стран в глобальных организациях).

- Мир, с которым мы сегодня сталкиваемся, характеризуется жестким различием, противостоянием между Севером и Югом. Северные регионы считаются богатыми, развитыми и относительно мирными, а в южных регионах наблюдается, как некоторые говорят, недостаточное развитие, бедность и многочисленные конфликты. Фундамент данных различий и внутренних противоречий лежит в наследии колониализма, - объясняет Ки Швин, ректор Янгонского университета иностранных языков (Мьянма).

СССР И РОССИЯ НИКОГДА НЕ БЫЛИ КОЛОНИЗАТОРАМИ

Западные страны часто приписывают себе только плюсы от собственной колонизации. Мол, делали они это во благо других народов. Несли им знания и, естественно, демократию. Но забирали сырьевые ресурсы и пользовались дешевой рабочей силой. Взаимовыгодный ли это был обмен, сказать сложно. Да и вряд ли можно считать западный путь развития единственно правильным.

- Ложные тезисы о безальтернативности западного пути развития и исторической предопределенности доминирования Запада в международных делах уже причинили немалый ущерб и страдания всему человечеству. Поэтому сегодня так важно обобщить опыт национально-освободительных движений в странах Азии, проанализировать роль Советского Союза и его партнеров в ликвидации колониальной системы, сосредоточиться на примерах межгосударственного сотрудничества незападных стран. Следует также выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете и подлинном равноправии всех участников международных отношений, - сказал в своем вступительном слове на конференции Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России.

При этом сама Россия никогда не была колониальной державой. А наоборот - помогала в антиколониальной борьбе. По словам участников конференции, на этом во многом основано уважение к нам в странах глобального Юга. И их неприсоединение к санкциям против РФ.

- Сегодня очевидно, что память об антиколониальной борьбе, о помощи, которую оказывал Советский Союз, приводит к тому, что страны Азии отказываются от присоединения к огульной кампании по международной изоляции России. Мы знаем, что в странах Азии мы всегда найдем надежных партнеров и верных друзей, - заявил Руслан Гагкуев, председатель правления Российского исторического общества.

При этом ни тогда, ни сейчас у Москвы нет экспансионистских намерений. Это понимают в большинстве стран азиатского региона.

ИМПОРТ МОЗГОВ

При этом если колониализм заключался во многом в эксплуатации дешевой рабочей силы и природных богатств колониальных стран, то неоколониализм Запада проявляется в том, что многие незападные общества превращаются в доноров интеллектуального капитала.

- Не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государство-донор? Попросту ничего, - рассказал Константин Могилевский, замминистра науки и высшего образования РФ.

По его словам, в России совершенно другой подход. Мы обучаем иностранных граждан у себя и даем им возможность вернуться на родину и реализоваться там.

- Таким образом Россия помогает своим международным партнерам и получает надежных друзей, которых уже не обмануть разного рода фейками о нашей стране, ведь они видели ее сами, - дополняет Могилевский.

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступил Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» - официальный информационный партнер ВЭФ-2023.