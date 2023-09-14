«Дороги, порты, погранпереходы»: Чего не хватает логистике Дальнего Востока

Олег Белозеров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги». Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Главная проблема Дальнего Востока – транспортная инфраструктура. Огромные территории не позволяют быстро построить дороги, мосты, порты и прочие необходимые объекты. Да и любой проект требует оценки экономической эффективности с точки зрения логистики. Обеспечение современного инфраструктурного каркаса на Дальнем Востоке создает условия для расширения географии перевозок через этот регион и роста грузопотоков. О том, что делается в этой сфере, обсудили участники сессии «Новая логистика Дальнего Востока – «белый лебедь» экономики России» в рамках ВЭФ-2023.

ПОИСК МЕСТА В ГЛОБАЛЬНОМ ТРАНЗИТЕ

Большие территории – это не только проблемы освоения, но они же дают и большие возможности. В частности, транзитные.

- Сейчас идет мощная конкуренция за глобальные транспортно-логистические потоки. Например, Джо Байден на завершившейся только что G-20 заявил о планах запустить вместе с Индией и союзниками Вашингтона железнодорожный судоходный коридор, который свяжет Индию, Ближний Восток и Европу. Это конкурентный проект. Поэтому чем энергичнее мы будем развивать собственную логистику и транспортную инфраструктуру, тем больше шансов, что мы встроимся в эту глобальную проблематику и сохраним потенциал как транзитной страны и самое главное, встроимся в глобальную систему, которая пока еще базируется на идеологии встраивания в цепочки поставок, - привел пример Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом санкции и резкое изменение геополитического вектора выявили важный недостаток нашей экономики. Когда грузы пошли через восточную границу, оказалось, что на этом направлении у нас довольно много узких мест.

- Разворот на Восток произошел достаточно неожиданно и очень быстро. В целом портовые мощности на Дальнем Востоке имеются в достаточном количестве. Наблюдаются сложности по перерабатывающим способностям припортовых станций, но они решаются. Вторая проблема — дисбаланс экспорта и импорта контейнерных перевозок. Импорт превышает объем экспорта, - привел пример Дмитрий Паньков, генеральный директор УК «Дело».

Здесь РЖД и участники рынка тоже придумывают различные варианты. Но кардинально они проблему пока не решают. Нужны комплексные планы развития.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

По подсчетам Минвостокразвития, если бы восточный полигон был шире, то мы могли бы вывозить на 100 млн тонн в год больше. Это гигантская упущенная прибыль. Один из вариантов – расширение возможностей Северного морского пути (СМП). Но здесь есть несколько задач, которые предстоит решить в ближайшие годы. Первый – увеличение грузового флота ледового класса.

- Планируется построить 9 современных контейнеровозов ледового класса. У нас уже есть эскизный проект этого судна. Цифровая модель судна создана. Но все это невозможно без объединения всех сервисов на единой цифровой платформе — это инструмент, который позволит своевременно получать информацию о ледовой обстановке, осуществлять экологический мониторинг, - объяснила Екатерина Ляхова, директор по развитию бизнеса госкорпорации «Росатом».

Цифровизация и телекоммуникация – вот еще чего не хватает Арктическому региону, по мнению экспертов.

- Мы обнаружили, что несколько забыли учесть вопрос телекоммуникационной инфраструктуры не только СМП, а вообще всей Арктики. Поэтому начали реализовывать проект по созданию транспортно-логистического оператора связи. Без устойчивой коммуникационной инфраструктуры все попытки организовать цифровые сервисы в Арктике провалятся, - добавляет Екатерина Ляхова.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ

Кстати, цифровизация сможет помочь в расшивке узких мест и на традиционных маршрутах.

- Таможня занимается цифровизацией весь XXI век. У нас сегодня порядка 30% всех деклараций выпускаются автоматически, в первую очередь экспортные. «Одно окно» — один из флагманских проектов, который надо осуществить. Настала пора все цифровые проекты интегрировать и привести к тому, чтобы они между собой могли взаимодействовать, - заявил Руслан Давыдов, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России.

По его словам, любое повышение качества технологического проведения таможенных операций позволяет увеличивать производительность труда и «не затыкать людьми огромную потребность в обслуживании логистических потоков». При этом сами логистические операторы тоже активно занимаются оптимизацией процессов.

- За три года мы сильно продвинулись в создании IT-проектов. У нас есть совместные проекты создания бесшовной логистики с РЖД, с таможенными органами. Это предоставление расширенных клиентских сервисов и оптимизация производительности активов. К примеру, мы разработали программу цифрового двойника порта. Еще до подхода судна к порту, еще при его отправке у нас операторы в порту уже знают, когда придет, где будет размещен тот или иной контейнер, используется искусственный интеллект, чтобы определить корректное место в порту. Двойник обеспечивает максимальное ускорение в обработке грузов, - рассказал Андрей Северилов, председатель совета директоров FESCO.

- Мы — единомышленники по цифре. Наше преимущество в том, что за последнее время такое количество цифровых сквозных продуктов было создано, этим ни одна другая страна не может похвастать. Ни по времени, ни по качеству. Почти 100% наших документов обрабатывается в электронном виде, это дало нам преимущество, - рассказал Олег Белозеров, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги».

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступил Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» - официальный информационный партнер ВЭФ-2023.