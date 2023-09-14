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НовостиВ мире14 сентября 2023 5:56

Депутат ЕП Уоллес назвал 2022 год рекордным для продавцов оружия

По словам парламентария, прибыль продавцов оружия стремительно растет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат ЕП Уоллес назвал 2022 год рекордным для продавцов оружия

Депутат ЕП Уоллес назвал 2022 год рекордным для продавцов оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что в пришедшем году продавцы оружия установили рекорд по поставкам Украине.

«ЕС не может вложить достаточно денег в оборону - 2022 год был рекордным для торговцев Прибыль стремительно растет», - заявил парламентарий, отметив, что продолжающийся украинский конфликт «сметает» поколение мужчин на Украине.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставками на Украину оружия советского и российского производства страны Запада нарушили все контрактные обязательства. Как писал сайт KP.RU, по его словам, передача Киеву советских и российских танков, а также бронемашин и артиллерии нарушает сертификаты конечного пользователя, так как вооружения направляют без согласия продавца.