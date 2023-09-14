Депутат ЕП Уоллес назвал 2022 год рекордным для продавцов оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что в пришедшем году продавцы оружия установили рекорд по поставкам Украине.

«ЕС не может вложить достаточно денег в оборону - 2022 год был рекордным для торговцев Прибыль стремительно растет», - заявил парламентарий, отметив, что продолжающийся украинский конфликт «сметает» поколение мужчин на Украине.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставками на Украину оружия советского и российского производства страны Запада нарушили все контрактные обязательства. Как писал сайт KP.RU, по его словам, передача Киеву советских и российских танков, а также бронемашин и артиллерии нарушает сертификаты конечного пользователя, так как вооружения направляют без согласия продавца.