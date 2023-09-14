Глава МИД Японии: Токио сохранит санкции против России с учетом нацинтересов

В Токио хотят сохранить санкции в отношении Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что Токио намеревается сохранить действующие санкции в отношении Москвы.

Японский дипломат сказала на пресс-конференции, что Токио во взаимодействии с мировым сообществом, прежде всего с G7, принял "сильные санкции в отношении России".

"Япония намерена и впредь их продолжать", - добавила Камикава.

При этом санкции будут учитывать национальные интересы японской стороны во внешней политике, так как речь идет о государстве-соседе. Это может коснуться сферы рыболовства, вопросов безопасности в море, а также экономическую деятельность.

Напомним, 13 сентября стало известно о том, что кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку по указу премьер-министра страны Фумио Кисиды. Помимо перестановок в МИД, Токио определился с новым главой оборонного ведомства. Им стал экс-советник премьер-министра Минору Кихара.