Семь человек погибли при столкновениях в лагере беженцев на юге Ливана

Члены экстремистской организации «Джунд аш-Шам»* вновь нарушили соглашение о прекращении огня в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве, расположенном на юге Ливана. Об этом сообщает портал Al Nashra.

По данным издания, в ходе вспыхнувших столкновений за минувшие сутки в лагере погибли семь человек, а еще 24 пострадали.

Как передает ливанское национальное агентство NNA, с начала столкновений число погибших в Айн-эль-Хильве составило 19, ранения получили 152 человека. Перестрелки парализовали жизнь в городе Сайда, где были закрыты госучреждения, банки, школы, а также торговые центры.

Напомним, всего в Ливане 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а численность беженцев них оценивается в 450 тысяч. Айн-эль-Хильве считается крупнейшим. В нем проживает более 100 тысяч человек.

*Запрещена в РФ организация