Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Умер Мирча Снегур - первый президент Молдавии . Государственный деятель скончался в возрасте 83 лет. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил бывший вице-премьер Константин Тампиза.

Мирчи Снегура не стало около полуночи 13 сентября. Экс-глава Республики Молдова умер от неизлечимой болезни.

"Очень грустно, ушел первый президент нашей страны, заложивший ее фундамент в очень тяжелое, турбулентное время... Мы всегда будем его помнить", - написал Тампиза на личной странице в соцсетях.

Напомним, Мирча Снегур занимал пост президента Молдавии в период с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года. При нем Молдавия 27 августа 1991 года провозгласила независимость. Однако после в стране возник экономический кризис, после чего Снегур проиграл президентские выборы Петру Лучинскому.