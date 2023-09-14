Спасатели на Камчатке нашли живыми пропавших в августе пожилых туристов

Спасатели нашли на Камчатке пропавших в августе пожилых туристов Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пропавших на Камчатке пожилых туристов нашли спустя девять дней поисков. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, в конце августа этого года двое мужчин 1951 и 1953 годов рождения отправились на вулканы, однако пропали в Усть-Камчатском районе. Перед своим походом туристы зарегистрировались на маршруте.

К поискам пропавших туристов привлекли группировку спасателей поисковых отрядов Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю. Кроме того, мужчин искали при помощи беспилотников. Во время поисков обследовали свыше 400 кв. км, осмотрели туристические тропы, домики для временного пребывания, а также стоянки и ледники.

Через девять дней поисков туристов обнаружили с вертолета, после чего их эвакуировали и передали медикам. Отмечается, что найденные мужчины были обессилены.