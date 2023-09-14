ФАС возбудила дело против производителя косметики Estel Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против владельца российского косметического бренда Estel - компании «Юникосметик». Об этом в четверг, 14 сентября, сообщило ведомство.

Как сообщается, после обращения ООО «ИФБ», реализующего продукцию для волос Kapous, ФАС намерена проверить деятельность «Юникосметик» на наличие нарушений закона о защите конкуренции.

Уточняется, что с 2017 года обе компании продвигали линейки продукции, обозначенной как Blond Bar. Тем не менее в 2021 году владелец бренда Estel зарегистрировал товарный знак Blond Bar couture, требуя от «ИФБ» прекратить использовать такое обозначение.

«ФАС возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность "Юникосметик" на наличие нарушений Закона о защите конкуренции», - сказано в заявлении службы.

Напомним, неделю назад, 7 сентября, ФАС оштрафовала «Эвалар» на 350 тысяч рублей из-за ненадлежащей рекламы.