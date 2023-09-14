Гепатолог Наумова: избыток витаминов и жирная пища приводят к повреждению печени Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, гепатолог Наталья Панина назвала фактуры, разрушающие печень.

Этот орган можно назвать уникальным, так как он обладает высокой способностью к регенерации. Однако, возможности не безграничны. Сильнее всего разрушает ее лишний вес.

- Само по себе ожирение является благоприятным фоном для развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. Жир, который откладывается в клетках печени, повреждает их, - говорит врач Газете.ru.

Жировые отложения ведут к воспалению печени, а в некоторых случаях, циррозу.

Еще один фактор, который негативно влияет на орган – это бесконтрольный прием лекарств. Их должен назначать только врач.

Витамины и БАДы тоже не так безобидны, как кажутся.

- Даже просто парацетамол может привести к токсическому гепатиту, — отметила гастроэнтеролог.

Следующий фактор риска – алкоголь. Не существует безопасных доз. Для мужчин 40 г этанола, а для женщин - 20 г считаются опасными.

Жирная пища, фастфуд – все это поставляет «плохой холестерин». Повышенное количество фруктозы, газированные напитки, излишки любых простых углеводов способствует развитию жировой болезни печени.

Воспаление органа может также быть спровоцировано ростом бактериальной флоры в кишечнике.

- К такому состоянию приводит однообразное питание и недостаток пищевых волокон в рационе, — отметила гепатолог.

Кстати, газированные напитки негативно влияют на организм, вызывая ряд опасных заболеваний, в том числе рак, передает телеканал "360".