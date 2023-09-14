Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Центральной частью визита белорусского лидера будут переговоры с президентом России Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 14 сентября, направился с рабочим визитом в Россию.

Как отмечается, центральной частью визита белорусского лидера будут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в пятницу, 15 сентября.

Как отмечает Telegram-канал «Пул первого», переговоры «главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров»

Уточняется, что среди основных тем переговоров российского и белорусского лидера будет международная повестка и региональная проблематика. Кроме того, они обсудят совместные задачи в экономике.

Напомним, в конце августа этого года президент России и глава Белоруссии в ходе телефонного разговора обсудили проблемы региональной и международной обстановки.