Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Центральной частью визита белорусского лидера будут переговоры с президентом России Владимиром Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 14 сентября, направился с рабочим визитом в Россию.
Как отмечается, центральной частью визита белорусского лидера будут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в пятницу, 15 сентября.
Как отмечает Telegram-канал «Пул первого», переговоры «главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров»
Уточняется, что среди основных тем переговоров российского и белорусского лидера будет международная повестка и региональная проблематика. Кроме того, они обсудят совместные задачи в экономике.
Напомним, в конце августа этого года президент России и глава Белоруссии в ходе телефонного разговора обсудили проблемы региональной и международной обстановки.