Евросоюз снял санкции с трех российских предпринимателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз исключит из «черного списка» четырех российских граждан, среди которых погибшей полковник Георгий Шуваев, бывшей глава компании OZON Александр Шульгин, а также бизнесмены Фархад Ахмедов и Григорий Березкин.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева», - сказано в нормативном акте, размещенном в Официальном журнале ЕС.

Тем не менее суд ЕС отклонил иски других российских предпринимателей, попавших под санкционные ограничения.

Напомним, днем ранее, 13 сентября, Европейский союз продлил еще на полгода индивидуальные ограничительные меры против России. Как писал сайт KP.RU, речь идет о действующих с 2014 года индивидуальных санкционных ограничений в отношении почти 1500 физических лиц и 205 организаций.