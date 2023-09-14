На Украине заявили о начале аграрной войны Киева и Варшавы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев и Варшава начали «аграрную войну» на фоне возможного запрета Польши на ввоз зерна с Украины. Об этом пишет украинский портал Вести.ua.

Отмечается, что «эпопея вокруг украинского зерна» длится уже более шести месяцев. Как заявляет автор статьи, корни «зерна раздора» уходят в весну текущего года, когда польские фермеры начали забастовку из-за снижения цен на польское зерно почти вдвое после притока дешевого украинского.

Как говорится в публикации, в преддверии выборов польские политики начали выступать с громкими заявлениями об отношении с Киевом в сельскохозяйственной сфере.

Напомним, во вторник, 12 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна, отметив, что поставки с Украины представляют угрозу для рынка зерна.

На следующий день, 13 сентября, Венгрия, Румыния, а также Болгария и Словакия заявили о намерениях продлить запрет на ввоз продуктов с Украины, сообщив также о планах расширить список запрещенных к ввозу товаров.