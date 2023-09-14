Полковник Макгрегор: Россия ждет краха в Европе и НАТО из-за Украины Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о «долгой игре» президента России Владимира Путина в украинском конфликте, отметив, что российская сторона ожидает ухудшения ситуации в Европе, которая в итоге приведет к краху Североатлантического альянса.

«Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится», - заявил он в интервью YouTube-каналу Redacted, отметив, что ФРГ «уже подверглась деиндустриализации».

Макгрегор также заявляет, что российские власти не бросают сразу все свои силы и резервы на борьбу с украинскими войсками, отмечая, что Вооруженные силы (ВС) России готовы начать наступление, которое положит конец конфликту.

Напомним, в начале сентября этого года американский журнал The Atlantic опубликовал прогноз, согласно которому украинский конфликт может стать катализатором распада НАТО к 2025 году.