Чучело Эрдогана сожгли у здания парламента Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед зданием парламента Швеции сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) сожгли чучело турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

Отмечается, что правоохранительные органы не стали останавливать участников акции, а просто наблюдали за их действиями.

Напомним, Швеция ждет одобрения Анкары по поводу вступления НАТО, а требования связаны, в том числе, и с РПК. При этом, как сообщал ранее турецкий лидер, Стокгольм уже дал гарантии, что более 70 членов Рабочей партии Курдистана будут экстрадированы.