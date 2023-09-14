WSJ: международное сообщество теряет готовность публично критиковать Россию Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Готовность международного сообщество открыто критиковать РФ в последнее время снижается. Это является проблемой для Запада, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, ряд развивающихся стран выступает против украинских призывов "потребовать от Москвы репарации и создать трибунал против руководства страны".

Бывший немецкий чиновник заявил, что некоторые коллеги из стран Запада недооценили степень враждебности по отношению к Соединенным Штатам и Европе во многих странах мира, а также желание их отстаивать собственные интересы на международной арене.

Между тем, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что в украинском конфликте будет "долгая игра" президента России Владимира Путина. По его словам, российская сторона ожидает ухудшения ситуации в Европе, которая в итоге приведет к краху Североатлантического альянса.