Путин обсудил с Совбезом развитие отношений России с ближайшими союзниками

Путин проводит заседание Совбеза РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ в четверг, 14 сентября.

На повестке дня были вопросы развития отношений России с ближайшими соседями и с союзниками, а также вопросы обеспечения интересов РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья.

Участие в заседании в том числе приняли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также заместитель председатель Совбеза Дмитрий Медведев, которому 14 сентября исполнилось 58 лет.

Напомним, что днем ранее, 13 сентября, Владимир Путин провел четырехчасовые переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в Амурской области. А накануне стало известно, что президентский борт Александра Лукашенко вылетел из Белоруссии в Россию. Ожидается, что Путин и Лукашенко проведут встречу 15 сентября.