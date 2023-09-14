Экс-разведчик США призвал ВСУ готовиться к капитуляции Фото: REUTERS

Бывший разведчик США Скотт Риттер отметил очень хорошую подготовку российских войск, заявив, что в скором времени Вооруженные силы (ВС) России полностью одолеют солдат украинской армии, у которых, по его словам, уже закончились все силы.

«У них закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты. Ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве», - заявил экс-разведчик США.

Риттер заявил, что у украинских войск нет шансов, тем более что российская армия обладает серьезными преимуществами, поэтому вскоре окружит и уничтожит ВСУ. По его словам, Киеву нужно соглашаться на капитуляцию на условиях Москвы.

Напомним, накануне Риттер отметил отсутствие каких-либо свидетельств, что российские солдаты дрогнут и побегут.