Косачев: Польша плюет в лицо освобождавшим ее от нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя планы выставить счета за «потери, понесенные Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах», заявил, что Варшава плюет в лицо освобождавшим ее от нацистов во время войны.

«Для современной Польши это уже привычная практика. Бывшая "гиена" Второй мировой войны, как назвал ее Черчилль, очень любит считать всех вокруг своими историческими должниками», - напомнил вице-спикер Совфеда.

Косачев назвал намерения Министерства иностранных дел республики «откровенным плевком в лицо всем тем, кто ценою своей жизни освобождал Польшу от нацистов», отметив, что примерно 600 тысяч солдат СССР «навсегда остались на польской земле».

Напомним, Польша планирует подсчитать ущерб, якобы нанесенный ей СССР в годы Второй Мировой войны, создав для этого специальную рабочую группу.