Военный Фидель: ВСУ почти не используют бронетехнику у Работино и Вербового

ВСУ почти не используют бронетехнику у Работино и Вербового Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не используют бронетехнику на участке Работино-Вербовое на Запорожском направлении. Об этом сообщил боец армейского спецназа с позывным "Фидель".

Бронетехника сейчас служит у украинцев для переброски личного состава к позициям. "Используется как советская, так и западная техника – к примеру, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder", - сказал "Фидель", слова которого приводит РИА Новости.

По словам военного, ВСУ также минимизировали передвижения и перестали скапливаться из-за сильного огневого воздействия российскими подразделениями.

Также подразделения ВСУ пытаются "накапливаться" в своих укрытиях перед атаками, чтобы избежать потерь. Кроме того, по данным военного, артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов российских позиций кассетными снарядами в районе Работино и Вербового.

Ранее KP.RU сообщил, что 13 сентября ВС России уничтожили 205 десантников и штурмовиков ВСУ под Работино.