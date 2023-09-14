В Уфе поменяют схему движения автобусного маршрута

Автобусный маршрут 39 убрали с главной улицы. Мэрия Уфы

В Уфе в ближайшую субботу, 16 сентября, изменится схема движения автобусного маршрута №39. Об этом сообщило издание Mkset.

Как пояснили в мэрии, если раньше автобусы указанного рейса выезжали на главную улицу города – проспект Октября, – то в ближайшем будущем они будут следовать по улицам Комсомольской и 8 Марта, а затем свернут на 50-летие Октября, чтобы добраться до остановки «Дом печати». Решение об изменении маршрута было принято с учетом мнения горожан – среди них даже было организовано специальное голосование.

– Маршрут предлагалось «увести» с проспекта Октября от остановки «Шафиева» до «Аграрного университета» на улицу Комсомольскую. Таким образом удовлетворяется потребность пассажиров в передвижении по Комсомольской и сокращается время пути для тех, кто едет с конечных пунктов, – объяснили в администрации.

Большинство жителей башкирской столицы проголосовали за изменение схемы движения. Их выбор утвердила межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения.

Напомним, автобусы маршрута №39 курсируют между микрорайоном Сипайлово и историческим центром города.