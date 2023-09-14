В Комсомольске-на-Амуре увеличивают объемы производства куриного яйца

В Хабаровском крае восстанавливают работу птицефабрики. Фото: Архив "КП"

В Хабаровском крае продолжается работа по восстановлению пострадавшего от птичьего гриппа предприятия. В октябре 2022 года на птицефабрике произошла вспышка заболевания. Оправиться после потерь удалось благодаря, в том числе, поддержке правительства региона. С июня 2023 года фабрика выпустила почти восемь миллионов яиц, сообщает Транссибинфо.

Для восстановления производства на предприятие завезено уже более 400 тысяч голов молодняка. Кроме того, безусловно, были проведены работы для обеспечения безопасности от вирусов. Например, закуплены материалы для обеспечения безопасности внутри цехов и отпугиватели диких птиц (которые, к слову, и занесли грипп в предыдущий раз).

- Работа начала в марте 2022 года, когда начался завоз цыплят с племптицезавода «Хабаровский» и птицефабрики «Ново-Барышевская». Первая партия произведена в июне, а в августе фабрика начала получать господдержку. На полную производственную мощность (около 140 миллионов штук в год) предприятие может выйти в июне 2024 года, - сообщила Алена Селезнева, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края.